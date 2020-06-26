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С 1 июля для водителей начнут действовать новые правила

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

С 1 июля для водителей начнут действовать новые правила Фото: Ксения Калинина

В России с 1 июля для автомобилистов начнут действовать три важных изменения. Первое касается праворульных машин. По данным www.autonews.ru, в июле вступят в силу более жесткие нормы импорта автомобилей с правым рулем, усложнится их дальнейшая постановка на учет и эксплуатация.

Нововведение коснется только тех машин, которые начнут ввозить в Россию после 1 июля 2020 года. Под запрет попала техника категорий M2 и M3: самосвалы и строительная спецтехника, а также микроавтобусы, грузовики с манипуляторами и пассажирские автобусы.

Второе нововведение затронет правила легализации изменений в конструкции машины. При переводе двигателя на газовое топливо, установке багажников, лебедок или фаркопов автовладелец должен предоставить машину на проверку в специальную лабораторию. Некоторые фирмы выдавали необходимое заключение дистанционно — по присылаемым фотографиям. Такую практику хотят запретить. С 1 июля водителям обязательно придется привозить тюнингованный автомобиль в лабораторию.

Третье изменение касается порядка прохождения обязательного медосвидетельствования для получения или продления срока действия водительского удостоверения. Теперь, чтобы получить справку, некоторым водителям придется сдать дополнительные анализы. Это произойдет в случае, если врач-нарколог найдет у водителя признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками. Раньше Минздрав планировал, что такие исследования придется проходить каждому желающему получить права. Напомним, в Башкирии, как и по всей стране, в ноябре прошлого года в зданиях наркологических диспансеров было не протолкнуться: выстроились огромные очереди водителей, желающих в последний день успеть пройти медицинское освидетельствование врачом психиатром-наркологом по старой цене – за 720 рублей, так как потом им бы пришлось раскошелиться на несколько тысяч больше. С учетом дополнительных исследований стоимость обязательного медицинского освидетельствования водителей, в том числе и кандидатов в водители, в среднем по России должна была составить 5 570 рублей. Но с учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ было принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.

ИА «Башинформ»
Теги: законы, водители
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