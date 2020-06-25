Голосование по поправкам в Конституцию. Какие именно изменения предлагают внести в Закон?
Голосование по поправкам в Конституцию. Какие именно изменения предлагают внести в Закон? Фото: https://kama24.ru/news/neftekamsk/v-neftekamske-trojnoe-golosovanie-8-sentyabrya
С 25 по 30 июня жители Башкирии могут участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию досрочно. Рассказываем об основных предлагаемых изменениях.
Трудящиеся: РФ уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав.
Медицина: будут созданы условия для ведения здорового образа жизни, получения доступной и качественной медицинской помощи.
Наука: Правительство РФ обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития страны.
Предпринимательство: Правительство РФ содействует развитию предпринимательства и частной инициативы.
Экология: Правительство РФ обеспечивает проведение единой социально ориентированной государственной политики в области охраны окружающей среды.
Семья: дети являются важнейшим достоянием России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма.
Напомним, что официальная дата голосования по поправкам в Конституцию РФ — 1 июля. Результаты будут подсчитаны не позднее 3 июля.