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Деятельность Правительства Башкирии демонстрирует слаженность работы всей команды

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Деятельность Правительства Башкирии демонстрирует слаженность работы всей команды Фото: Олег Яровиков

Сегодня в ходе выступления перед депутатами Госсобрания — Курултая с отчетом о социально-экономическом развитии региона в 2019 году была продемонстрирована системная работа и очень правильно выстроенная кадровая политика, слаженность работы команды. Такое впечатление высказал депутат Государственной Думы от Башкортостана, член фракции КПРФ Александр Ющенко.

﻿«Отчет еще раз показал иной подход к презентации. Это был, действительно, качественно другой уровень представления информации, представление отчета правительства. Цифры представлены грамотно и с достаточно хорошей доказательной базой, и с ними очень сложно спорить. Обратило внимание, что глава республики Радий Хабиров передал слово Назарову, который достаточно убедительно осветил экономическую ситуацию, основываясь на цифрах и фактах. Замечу, что в регионе появилась привлекательная инвестиционная политика, заработали инвестиционные институты, которые сделали много для того, чтобы вот поставить во главу угла успехи в в этой сфере. Системы образования и здравоохранения имеют положительный вектор развития. Все это, на мой взгляд, показывает что работа идёт и будет продолжаться. Ведь, что должно делать государство: учить, лечить и защищать», — сказал народный избранник.

Гульфия Акулова
Теги: Правительство РБ
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