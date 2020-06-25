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25 июня Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Политолог назвал два ключевых момента из отчета правительства Башкирии

ПОЛИТИКА

Сегодня, 25 июня, в ходе выступления перед депутатами Госсобрания — Курултая с отчетом о социально-экономическом развитии региона в 2019 году первый вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров назвал рост продолжительности жизни граждан одним из главных достижений.

По его словам, ожидаемая продолжительность жизни за год повысилась на 6,5 месяца и составила 72,64 года (в 2018 году — 72,06).

«Мне очень понравилось, что в числе ключевых достижений республики Андрей Назаров назвал рост продолжительности жизни. Это интегральный показатель, который возникает в результате роста сразу нескольких других показателей: повышения уровня здравоохранения и социально-экономической атмосферы в целом. Поэтому это один из значимых моментов», — обратил внимание политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Вторым важным для республики показателем собеседник агентства «Башинформ» назвал рост объема промышленного производства. Индекс промышленного производства в регионе в прошлом году составил 104,2% при среднероссийском показателе 102,4%. Это наибольшее значение за последние пять лет.

«То, что промышленность играет такую большую роль в экономике Башкортостана и составляет больше половины всего объема экономики, показывает, что экономика региона реально развита. В данном случае это является основой и говорит о большом потенциале», — считает эксперт.

ИА «Башинформ»
Теги: Госсобрание РБ, отчет правительства РБ
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