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25 июня Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия заняла девятое место в Национальном туристическом рейтинге

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Башкирия заняла девятое место в Национальном туристическом рейтинге Фото: Валерий Шахов

В 2019 году турпоток в республике составил 2,7 млн человек. Это на 200 тысяч больше показателя 2018 года, сообщил на заседании республиканского Госсобрания 25 июня первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров.

Он также сообщил, что в 2019 году объем платных услуг в сфере туризма вырос на 1,5%, составив более 13 млрд рублей. Таким образом, по этому показателю Башкирия заняла второе место в Приволжском федеральном округе и девятое место в России.

﻿Первый заместитель премьер-министра правительства РБ на заседании рассказал, что наибольший объем приходится на санаторно-оздоровительные услуги — почти 5 млрд рублей. По этому показателю регион занял первое место в Приволжском федеральном округе и пятое место в России.

«По результатам Национального туристического рейтинга республика поднялась в 2019 году на девятое место. Кроме того, в 2019 году Башкортостан вошел в Топ-10 регионов, наиболее привлекательных для туристов, а также занял шестое место в рейтинге регионов Российской Федерации по популярности у туристов в новогодние праздники. Горные склоны республики стабильно входят в первую тройку рейтинга популярных горнолыжных курортов России», — ﻿сообщил Андрей Назаров

Он напомнил, что инвестиционный проект «Всесезонный семейный курорт Мраткино» включен в перечень приоритетных инвестпроектов республики с общим объемом планируемых инвестиций 8,3 млрд рублей.

«В апреле 2020 года платные услуги в туризме составили 44,7 тыс. рублей, что составляет 6,8% к апрелю 2019 года. Падение объема платных услуг связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране и мире. Учитывая полный простой объектов туристской индустрии в апреле – июне, предполагаемые потери в эти месяцы прогнозируются в пределах не менее 2 млрд рублей. Правительство будет уделять пристальное внимание восстановлению сферы туризма», — резюмировал Андрей Назаров.

ИА «Башинформ»
Теги: туризм
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