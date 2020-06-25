Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 68.83

EUR 77.75 ↓

25 июня Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Ветеран Великой Отечественной войны предложил улицу в Уфе назвать именем Путина

ОБЩЕСТВО

Ветеран Великой Отечественной войны Габдрауф Гареев мечтает в свои 95 лет прыгнуть с парашютом с приземлением на Красной площади в Москве. Говорит, пусть весь мир посмотрит. А еще бывший танкист (хотя таковых не бывает), который во времена войны получил прозвище «Метеор», уже осуществил мечту с помощью солдат Центрального военного округа, сев за руль танка Т-72 последней модификации.

Однако у Габдрауфа Гареева есть еще одно желание.

«Путин, я так скажу, я подарил бы ему в каком-нибудь хорошем городе, например, в Уфе центральную или рядом с центральной улицу, он молодец, он достоин этого. Может, встречусь там с Владимиром Владимировичем. Если я с ним встречусь, ей-богу, я его обниму. Скажу ему спасибо и дай бог ему здоровья, счастья. Он молодец, он хороший руководитель. Прямо так ему и скажу», — цитирует ветерана телеканал БСТ.

ИА «Башинформ»
Теги: ветеран, Владимир Путин
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе по требованию прокуратуры у чиновницы изъяли незаконно заработанный автомобиль
В Уфе у простой муниципальной служащей обнаружен незаконно заработанный автомобиль марки АУДИ Q7. Судебные приставы изъяли внедорожник в доход государств
Персональные Парады Победы проходят под окнами домов ветеранов в Башкирии
Сегодня, 24 июня, персональные Парады Победы проходят под окнами домов ветеранов в Башкирии. Так, в Кировском районе Уфы во дворе дома ул. Чернышевског
Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности
Глава Башкортостана Радий Хабиров внёс очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Согласн
Количество зараженных коронавирусом в Башкирии увеличилось еще на 57 человек
Количество зараженных коронавирусом в Башкирии за последние сутки увеличилось еще на 57 человек, сообщает портал «Стопкоронавирус». Таким образом, общее
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть