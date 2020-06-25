Ветеран Великой Отечественной войны предложил улицу в Уфе назвать именем Путина

Ветеран Великой Отечественной войны Габдрауф Гареев мечтает в свои 95 лет прыгнуть с парашютом с приземлением на Красной площади в Москве. Говорит, пусть весь мир посмотрит. А еще бывший танкист (хотя таковых не бывает), который во времена войны получил прозвище «Метеор», уже осуществил мечту с помощью солдат Центрального военного округа, сев за руль танка Т-72 последней модификации.

Однако у Габдрауфа Гареева есть еще одно желание.

«Путин, я так скажу, я подарил бы ему в каком-нибудь хорошем городе, например, в Уфе центральную или рядом с центральной улицу, он молодец, он достоин этого. Может, встречусь там с Владимиром Владимировичем. Если я с ним встречусь, ей-богу, я его обниму. Скажу ему спасибо и дай бог ему здоровья, счастья. Он молодец, он хороший руководитель. Прямо так ему и скажу», — цитирует ветерана телеканал БСТ.