С 25 июня по 1 июля на территории Уфы будут работать 435 избирательных участков, в том числе 25 в местах временного пребывания граждан, сообщает столичная администрация. П

о данным Центризбиркома республики все участковые избирательные комиссии готовы к проведению голосования. Помещения были обследованы межведомственными комиссиями на предмет пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Сегодня накануне открытия избирательных участков, во всех помещениях проводят генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств. Особое внимание при этом уделяется местам повышенной проходимости и поверхностям общего пользования, таким как дверные ручки, столы и т.п.

Дезинфекция рабочих мест членов избирательных комиссий, кабинок для голосования, технологического оборудования на участках будет проводиться каждый день. Для этого предусмотрены технологические перерывы. Кроме того, на входе в избирательные участки у граждан будет измеряться температура бесконтактными термометрами, а избирателям будут раздаваться одноразовые маски, перчатки и ручки.