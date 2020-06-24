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24 июня Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На территории Уфы будут работать 435 избирательных участков

ОБЩЕСТВО

С 25 июня по 1 июля на территории Уфы будут работать 435 избирательных участков, в том числе 25 в местах временного пребывания граждан, сообщает столичная администрация. П

о данным Центризбиркома республики все участковые избирательные комиссии готовы к проведению голосования. Помещения были обследованы межведомственными комиссиями на предмет пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Сегодня накануне открытия избирательных участков, во всех помещениях проводят генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств. Особое внимание при этом уделяется местам повышенной проходимости и поверхностям общего пользования, таким как дверные ручки, столы и т.п.

Дезинфекция рабочих мест членов избирательных комиссий, кабинок для голосования, технологического оборудования на участках будет проводиться каждый день. Для этого предусмотрены технологические перерывы. Кроме того, на входе в избирательные участки у граждан будет измеряться температура бесконтактными термометрами, а избирателям будут раздаваться одноразовые маски, перчатки и ручки.

ИА «Башинформ»
Теги: избирательные участки
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