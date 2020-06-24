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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии Совет по правам человека помогает семье мальчика с деформированной стопой

ОБЩЕСТВО

Члены Совета по правам человека Башкирии Эльза Маулимшина и Виль Тухватуллин посетили семью мальчика Димы, история о котором стала известна благодаря неравнодушным волонтерам.

Напомним, на улице Вологодской был замечен девятилетний одиноко бродивший ребенок, который с трудом передвигался. Оказалось, что у него с рождения есть дефект стопы — нога вывернута. Ребенок не оказался бродягой, за ним приехала мама.

Общественники решили проверить семью мальчика. Кроме него, здесь воспитываются еще троих детей, самому младшему — всего 2 года. Живут очень скромно. Сейчас двое старших детей отдыхают в детском лагере. Многодетная мама нигде не работает, в настоящее время пытается сама делать в квартире ремонт.

﻿«Клавдия оказалась адекватной мамой, аккуратно одетой, старающаяся воспитывать детей по мере финансовых возможностей, которые у нее очень и очень скромные, — поделилась впечатлениями Эльза Маулимшина. — У Димы нет инвалидности, просто его маме никто не разъяснял порядок прохождения медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности. Никакого направления от участкового педиатра, с ее слов, она не получала. Возможно из-за постоянной смены участковых педиатров. Наша цель была, в первую очередь, поддержать семью, многодетную маму, помочь не только психологически, но и информационно. Как пройти медобследование для установления группы инвалидности, как подготовиться к операции на ножку, как сдавать анализы».
Семья будет благодарна всем, кто поможет с ремонтом и с благодарностью примет любые шпаклевочные смеси, обои, ламинат или линолеум на полы, любую мебель от стола и стульев, до шкафов и шкафчиков, призывают к оказанию помощи общественники.

ИА «Башинформ»
Теги: СПЧ
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