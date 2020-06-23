Путин предложил выплатить 100 млрд рублей на поддержку регионов

На поддержку регионов будут направлены еще по 100 миллиардов рублей, заявил сегодня во время обращения президент России Владимир Путин.

«Поручаю Правительству оказать дополнительную финансовую помощь регионам, выделить ещё 100 миллиардов рублей плюсом к тем 200 миллиардам, о которых мы уже объявили ранее, и тем самым компенсировать расходы регионов, связанные с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией и её последствиями», сказал он.

Еще 100 млрд рублей будут выделены на ремонт дорог тем субъектам, которые работают быстро: строят, ремонтируют дороги качественно и с опережением графика.