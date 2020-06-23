В Башкирии набирает популярность деревянная игра - пазл республики

Созданный пазл командой из города Октябрьского набирает популярность среди жителей Башкирии. Пользователи сети предлагают свои варианты развития проекта — сделать пазлы с основными достопримечательностями, а не только с делением Башкирии на районы.

Белорецкий, Бурзянский, Зианчуринский — карта составлена так, что с помощью нее можно выучить территориальное деление республики.

В Башкирии набирает популярность игра — пазл карты республики. Фрагменты пазла, сделанные из дерева, представляют собой районы региона с их административными центрами.

ИА «Башинформ»

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