В Башкирии набирает популярность деревянная игра - пазл республики
В Башкирии набирает популярность деревянная игра - пазл республики Фото: Максим Ульчев / соцсети
В Башкирии набирает популярность игра — пазл карты республики. Фрагменты пазла, сделанные из дерева, представляют собой районы региона с их административными центрами.
Белорецкий, Бурзянский, Зианчуринский — карта составлена так, что с помощью нее можно выучить территориальное деление республики.
Созданный пазл командой из города Октябрьского набирает популярность среди жителей Башкирии. Пользователи сети предлагают свои варианты развития проекта — сделать пазлы с основными достопримечательностями, а не только с делением Башкирии на районы.
Республика Башкортостан состоит из 54 районов. Занимает 27 место по площади (143 600 км²) в списке субъектов России.