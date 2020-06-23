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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии за год выросло количество смертей от отравлений наркотиками

ОБЩЕСТВО

За первые пять месяцев 2020 года от отравлений наркотическими веществами погибло 30 человек. Всего республиканский Роспотребнадзор за январь-май зарегистрировал 46 случаев интоксикации от запрещенных препаратов. Лидер в этом рейтинге Уфа (30), на втором месте — Стерлитамак (7), на третьем — Октябрьский (4). Далее следуют Мелеуз, Салават, Туймазы, Белорецкий и Янаульский районы (по 1).

Смертельные случаи произошли в Уфе (18), Стерлитамаке (4), Октябрьском (3), Мелеузе, Салавате, Туймазы, Белорецком, Янаульском районах (по 1).

Отметим, что за аналогичный период 2019 года в Башкирии было зафиксировано 35 случаев отравления наркотиками, 20 из которых закончились гибелью.

ИА «Башинформ»
Теги: Роспотребнадзор, отравление, наркотики
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