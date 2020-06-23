В администрации Уфы прокомментировали новости об отставке вице-мэра Салавата Хусаинова
В администрации Уфы прокомментировали новости об отставке вице-мэра Салавата Хусаинова Фото: Олег Яровиков
Заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов покидает свой пост, сообщили 23 июня сразу два издания — ProUfu.ru и КП-Уфа, ссылаясь на собственные источники. По данным ProUfu.ru, он намерен стать депутатом Госсобрания РБ. А собеседник КП-Уфа отметил, что подать в отставку было личным решением вице-мэра.
Агентству «Башинформ» в пресс-службе администрации Уфы прокомментировали новости об отставке вице-мэра.
«На сегодняшний день первый заместитель главы администрации Уфы Салават Хусаинов находится на рабочем месте и продолжает работать. 19 июня состоялись первые дебаты участников предварительного голосования на дополнительных выборах в Госсобрание Башкортостана. Салават Хусаинов выдвигается кандидатом в депутаты по Новиковскому избирательному округу №14», — пояснили в мэрии Уфы.