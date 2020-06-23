В Уфе три кандидата на пост ректора УГАТУ прошли аттестацию комиссией по выборам
Три кандидата на пост ректора УГАТУ прошли аттестацию министерства науки и высшего образования России. Как стало известно агентству «Башинформ», комиссия по выборам признала прошедшими аттестацию кандидата технических наук, заведующего кафедрой автоматизации технологических процессов Рустэма Мунасыпова, кандидата экономических наук, врио ректора Сергея Новикова и кандидата технических наук, заведующего кафедрой стандартизации и метрологии Эдуарда Сафина.
Эдуард Сафин и Сергей Новиков выдвинуты структурными подразделениями университета, Рустэм Мунасыпов — самовыдвиженец.
На сегодняшний день временно исполняющим обязанности ректора является Сергей Новиков, экс-министр экономического развития Башкирии.