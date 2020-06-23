Глава Башкирии получил благодарность от Миллера за вывоз вахтовиков из Якутии

В адрес главы Башкирии Радия Хабирова пришло благодарственное письмо от председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. Госдеятель отметил содействие руководителя региона и оперативный вывоз вахтовиков с Чаяндинского месторождения в Якутии.

«За счёт слаженных совместных действий всех региональных организаций, министерств и ведомств мы смогли организовать прибытие и размещение вахтовиков, а также обеспечить соблюдение всех необходимых карантинных мер», — написал Алексей Миллер.

По словам председателя правления компании, сотрудничество Башкирии и «Газпрома» будет продолжено.

Напомним, власти республики помогли добраться до родины 1590 вахтовикам, которые после обсервации отправились к своим семьям.