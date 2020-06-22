Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.57

EUR 78.00

22 июня Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Все УИК Башкирии готовы к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Все УИК Башкирии готовы к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию Фото: Олег Яровиков

В Башкирии активно ведется подготовка к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию страны. Оно пройдет с 25 июня по 1 июля. Председатель ЦИК Башкортостана Илона Макаренко сегодня на оперативном совещании в правительстве рассказала, что все участковые комиссии республики готовы к проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм. Во все ТИКи поступили индивидуальные средства защиты, как для членов участковых комиссий, так и для участников предстоящего голосования.

На 230 УИКах будут работать КОИБы, а на всех участках технология изготовления итоговых протоколов с QR-кодом. Изготовлены и переданы комиссиям 3 млн 47 тысяч бюллетеней, из них 13% на башкирском, 7% на татарском языках. Итоги голосования по изменениям в Конституцию должны быть подведены не позднее 3 июля.

Уже завершен прием заявлений от граждан по системе «Мобильный избиратель». Напомним он позволяет гражданину проголосовать на любом участке, независимо от места проживания.

Глава Башкортостана просил обратить особое внимание на членов УИК, которым уже исполнилось 65 лет, и поинтересовался, как будет организовано голосование в так называемых «красных зонах» инфекционных больниц, где проходят лечение больные коронавирусом.

«ЦИК России не рекомендовал ходить на участки в «красные зоны», но тем не менее в тех участках, где у нас есть члены УИК, имеющие доступ туда, и если больные выразят свое желание, то мы занесем им бюллетени и после дезинфекции они будут, конечно, подсчитаны», — отметила Илона Макаренко.
Радий Хабиров обратил особое внимание на соблюдение всех санитарных норм во время общероссийского голосования, отметив, что ЦИК Башкортостана ответственно подошел к этому вопросу.
«Зная высокую дисциплину наших жителей и их активность, это подтверждают и социологические опросы, у нас 1 июля на участках ожидается большое количество людей. Этот день надо очень внимательно отработать с минимизацией всех рисков», — отметил глава региона.

Азат Гиззатуллин
Теги: Конституция РФ, поправки в Конституцию РФ, общероссийское голосование
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии пёс не пускал медиков к хозяйке, которой стало плохо на прогулке
ЧП произошло накануне между СНТ Бачурино и СНТ Агидель Уфимского района. Женщина вышла прогуляться со своей собакой. Во время прогулки ей стало плохо.
В Башкирии опрокинулся трактор, водитель и пассажир погибли
В Шаранском районе Башкирии опрокинулся трактор МТЗ-50. Авария произошла днём вблизи д. Анисимова Поляна. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, в резу
В Башкирии подтверждено 56 новых случаев заражения коронавирусом
Число заболевших Covid-19 в Башкирии, по данным на 21 июня, выросло до 4906 человек. Это на 56 человек больше, чем за прошедшие сутки, сообщается на сайт
МЧС по Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует, что по прогнозу Башгидромета 22 июня в северных и горных районах Республики Башкорт
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть