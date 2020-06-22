Фото: Олег Яровиков Все УИК Башкирии готовы к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию Фото: Олег Яровиков

В Башкирии активно ведется подготовка к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию страны. Оно пройдет с 25 июня по 1 июля. Председатель ЦИК Башкортостана Илона Макаренко сегодня на оперативном совещании в правительстве рассказала, что все участковые комиссии республики готовы к проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм. Во все ТИКи поступили индивидуальные средства защиты, как для членов участковых комиссий, так и для участников предстоящего голосования.

На 230 УИКах будут работать КОИБы, а на всех участках технология изготовления итоговых протоколов с QR-кодом. Изготовлены и переданы комиссиям 3 млн 47 тысяч бюллетеней, из них 13% на башкирском, 7% на татарском языках. Итоги голосования по изменениям в Конституцию должны быть подведены не позднее 3 июля.

Уже завершен прием заявлений от граждан по системе «Мобильный избиратель». Напомним он позволяет гражданину проголосовать на любом участке, независимо от места проживания.

Глава Башкортостана просил обратить особое внимание на членов УИК, которым уже исполнилось 65 лет, и поинтересовался, как будет организовано голосование в так называемых «красных зонах» инфекционных больниц, где проходят лечение больные коронавирусом.

«ЦИК России не рекомендовал ходить на участки в «красные зоны», но тем не менее в тех участках, где у нас есть члены УИК, имеющие доступ туда, и если больные выразят свое желание, то мы занесем им бюллетени и после дезинфекции они будут, конечно, подсчитаны», — отметила Илона Макаренко.

«Зная высокую дисциплину наших жителей и их активность, это подтверждают и социологические опросы, у нас 1 июля на участках ожидается большое количество людей. Этот день надо очень внимательно отработать с минимизацией всех рисков», — отметил глава региона.

Радий Хабиров обратил особое внимание на соблюдение всех санитарных норм во время общероссийского голосования, отметив, что ЦИК Башкортостана ответственно подошел к этому вопросу.