БМК произвел 20-миллионную тонну метизов







На Белорецком металлургическом комбинате (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») выпущена юбилейная 20-миллионная тонна метизов. Таким объемом можно загрузить около 300 тысяч железнодорожных вагонов. Длина такого поезда составляет более 4 тысяч километров, что равняется протяженности территории России с севера на юг.

Юбилейную тонну произвели 18 июня в самом крупном сталепроволочном цехе БМК, где выпускается самый широкий сортамент продукции предприятия из порядка 200 марок стали от гвоздей и проволоки различного назначения до арматурных прядей. 20-миллионную тонну изготовила смена мастера цеха легированной проволоки №11 Андрея Слепова, ею стала оцинкованная проволока для сеток, используемых в строительной отрасли.

Производство метизов на Белорецком металлургическом комбинате освоили в 1914 году, когда 28 июля был запущен в работу проволочно-гвоздильный завод. Именно эта дата считается рождением сталепроволочного производства БМК. Первой продукцией стали телеграфная и колючая проволока, а также гвозди.

За более чем 100-летнюю историю сталепроволочно-канатного производства на предприятии впервые в стране были открыты, разработаны и внедрены новые перспективные виды метизной продукции и технологии, которые впоследствии стали применяться и на других отечественных заводах. Благодаря чему на комбинате был освоен широкий сортамент метизов.

В первые годы Великой Отечественной войны БМК (Сталепроволочно-канатный завод №706 с позывным кодом «Жемчужина») сыграл важнейшую роль, став практически единственным поставщиком уникальной метизной продукции для танковых, авиационных, артиллерийских, оружейных заводов страны.

Сегодня среди продукции БМК есть и настоящий эксклюзив: это микропроволока различных диаметров, в том числе в несколько раз тоньше человеческого волоса, шарикоподшипниковая и пружинная термически обработанная проволока, маломагнитные, многопрядные, нержавеющие канаты, а также канаты с полимерным покрытием.