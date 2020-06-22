Фото: Ксения Калинина В Башкирии начнут штрафовать за грязные колеса и обледеневшие ступеньки Фото: Ксения Калинина

Депутаты Госсобрания Башкирии на ближайшем пленарном заседании намерены принять Закон «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях». По данным пресс-службы регионального Курултая, предлагается ввести несколько новых видов ответственности в сфере благоустройства и пересмотреть уже существующие штрафы.

«Нередко можно наблюдать, как грузовики едут по городу и из-за отсутствия тента или неаккуратной погрузки из них валятся мусор, песок, цемент, – пояснил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. – Также машины выезжают со строек, мест проведения иных земляных работ с немытыми колесами, «растаскивают» грязь по улицам. Другие примеры нарушений – слив топлива, масел или мойка автомобилей в непредназначенных для этого местах. Все это наносит ущерб не только эстетическому, но и санитарному, экологическому состоянию наших населенных пунктов. Такие действия не должны оставаться безнаказанными».

Размер штрафа за загрязнение машинами улиц предусмотрен от 500 до одной тысячи рублей для граждан, от четырех тысяч до семи тысяч рублей для должностных лиц, от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей для юридических лиц.

Также законопроектом вводится ответственность и за другие нарушения в сфере благоустройства. Будут штрафовать за не очищенные своевременно от наледи и снежных заносов входные группы, пандусы, ступени, если снег и лед мешают пешеходам, машинам, создают опасность для их движения.