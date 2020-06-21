Фото: ИА «Башинформ» МЧС по Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий Фото: ИА «Башинформ»

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует, что по прогнозу Башгидромета 22 июня в северных и горных районах Республики Башкортостан местами ожидаются слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°.

В связи с заморозками на поверхности почвы есть риск гибели сельскохозяйственных культур. В связи с этим рекомендуется предпринять меры по защите насаждений.

По югу республики 22 — 25 июня сохранится чрезвычайный 5-й класс пожароопасности.