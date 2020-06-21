В Кигинском районе Башкирии почтили память врача-героя, спасавшего людей в годы войны

В Кигинском районе почтили память врача-героя, спасавшего жизни людей в годы войны и погибшего во время спасения других. Благодаря старожилам села была найдена и восстановлена могила Николая Кириченко.

Кириченко Николай Георгиевич (1889-1944) в первые дни войны вместе с другими жителями Белоруссии был эвакуирован в Башкирию и направлен главным врачом в Кигинский район.

В годы войны среди жителей района было много больных с инфекционными заболеваниями. Как врач-инфекционист, Николай Георгиевич лично выезжал по населенным пунктам района и лечил больных.Наиболее тяжелая ситуация с заболеваемостью была в с. Абзаево, д. Алагузово, д. Масяково. В одной из поездок в эти деревни Николай Георгиевич заболел тифом сам.

Приехав в с. Верхние Киги, он закрылся в своем маленьком домике на территории больницы (на горе Купер-тау) и никого не пускал к себе, чтобы не заразить других (ушел на самоизоляцию). К сожалению, вылечиться самостоятельно он не смог и через некоторое время умер. Жители села похоронили его рядом с больницей, на опушке леса.

Жители Кигинского района были очень благодарны этому человеку и до сих пор помнят его как профессионального врача, доброго и отзывчивого человека.

В Кигинском районе также прошел праздничный концерт ко Дню медицинского работника.