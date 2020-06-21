Министр здравоохранения Башкирии поздравил с Днем медицинского работника
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин поздравил с Днем медицинского работника.
«Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!⠀
По традиции в третье воскресенье июня мы отмечаем наш главный профессиональный праздник – День медицинского работника.⠀
Профессия врач — это в первую очередь призвание. Призвание к постоянному обучению, призвание к профессиональному решению, призвание к человеческому сопереживанию.⠀
Я сердечно поздравляю Всех, кто связал свою судьбу с этой профессией!⠀
В этом году мы отмечаем Праздник в непростых условиях. Во время пандемии особенно ярко проявились профессионализм и гуманизм каждого из Вас.
Находясь на передовом крае борьбы с опасной инфекцией, Вы каждый час подтверждаете, в первую очередь сами себе и целому миру вокруг, преданность выбранному делу.⠀
Профессия врача во все времена была, есть и будет одной из самых необходимых и благородных профессий в мире.
Будьте всегда достойны этого высоко статуса!⠀
Пусть Ваши профессиональные навыки и умения сохраняются и приумножаются, а благодаря Вашему мастерству, Вашим знаниям и самоотверженности многие люди вновь обретут новое качество жизни и сам шанс жить.⠀
Здоровья, счастья, мира, добра и успехов Вам на долгие годы!».
Сегодня в учреждениях здравоохранения Республики Башкортостан работают 82,2 тысяч человек. В их числе врачей – 14437 человек, среднего медицинского персонала – 37463 человек. На территории республики функционируют 154 медицинских организации.