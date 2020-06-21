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Министр здравоохранения Башкирии поздравил с Днем медицинского работника

ОБЩЕСТВО

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин поздравил с Днем медицинского работника.

«Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!⠀

По традиции в третье ­воскресенье июня мы отмечаем наш главный профессиональный празд­ник – День медицинско­го работника.⠀

Профессия врач — это в первую очередь призвание. Призвание к постоянному обучению, призвание к профессиональному решению, призвание к человеческому сопереживанию.⠀

Я сердечно поздравляю Всех, кто связал свою судьбу с этой профессией!⠀

В этом году мы отмечаем Праздник в непростых условиях. Во время пандемии особенно ярко проявились профессионализм и гуманизм каждого из Вас.

Находясь на передовом крае борьбы с опасной инфекцией, Вы каждый час подтверждаете, в первую очередь сами себе и целому миру вокруг, преданность выбранному делу.⠀

Профессия врача во все времена была, есть и будет одной из самых необходимых и благородных профессий в мире.

Будьте всегда достойны этого высоко статуса!⠀

Пусть Ваши профессиональные навыки и умения сохраняются и приумножаются, а благодаря Вашему мастерству, Вашим знаниям и самоотверженности многие люди вновь обретут новое качество жизни и сам шанс жить.⠀

Здоровья, счастья, мира, добра и успехов Вам на долгие годы!».

Сегодня в учреждениях здравоохранения Республики Башкортостан работают 82,2 тысяч человек. В их числе врачей – 14437 человек, среднего медицинского персонала – 37463 человек. На территории республики функционируют 154 медицинских организации.

ИА «Башинформ»
Теги: поздравление
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