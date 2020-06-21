Началась реставрация мемориала, где покоится легендарный генерал Шаймуратов

Фото: Поисковое движение России в Башкортостане







Фото: Поисковое движение России в Башкортостане

В селе Петровском Луганской области, где покоится легендарный генерал-майор, командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, Герой России Минигали Шаймуратов, началась реставрация памятника. Об этом сообщил руководитель регионального отделения «Поискового движения России» Владимир Волков.

Средства для реставрации были выделены «Поисковому движению России» в Республике Башкортостан по указу главы Башкортостана Радия Хабирова. Задержка с ремонтом была вызвана объявленной пандемией коронавируса.

На мемориале, где покоится Шаймуратов и многие конники 7-го гвардейского кавкорпуса и пехотных дивизий, освобождавших Луганщину от фашистов, к ремонту памятника приступил скульптор Валерий Скворцов.

«Ситуация с памятником оказалась еще более плачевной, чем оценивалось изначально — бетон, из которого он изготовлен, уже «устал» и стал покрываться трещинами, ремонт проводился непрофессионально — трещины просто замазывались гипсом, цементом, алебастром, что привело к еще большим разрушениям. От обрушения памятник по сути спасал толстый многолетний слой краски, — рассказал Владимир Волков. — После того, как краска была удалена, — памятник «посыпался», но теперь это уже не страшно. Будут удалены разрушившиеся фрагменты, а на их место установлены части, которые Валерий Иванович отливал зимой в своей мастерской».