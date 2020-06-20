Власти Уфы назвали дату открытия пришкольных летних лагерей

По планам уфимской мэрии в этом году летом отдохнут более 94,5 тысячи детей, подростков и молодежи. По словам начальника городского управления образования Елены Хаффазовой, в приоритете у властей столицы — 12 тысяч детей из категории социально незащищенных групп.

«В этом году запланировано функционирование 271 учреждения отдыха и оздоровления детей, которые откроются только в соответствии с требованиями надзорных органов. С 1 июля возобновят работу ведомственные и иной формы собственности лагеря, в которых отдохнут около 5 тысяч детей, из них — 265 детей, воспитывающихся в замещающих семьях», — уточнила Елена Хаффазова.

Городские лагеря начнут принимать детей с 6 июля, а пришкольные летние лагеря начнут работу с 31 июля на базе 122 уфимских школ и 8 центров допобразования.

«Также с 31 июля начнут работать лагеря труда и отдыха (с питанием). Охват составит 4200 обучающихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — сказала начальник управления образования администрации Уфы.

Все территории отдыха власти организовывают под чутким надзором специалистов Роспотребнадзора, так как эпидемия коронавируса республику еще не покинула. Из-за этого, по словам Хаффазовой, все лагеря будут заполнены максимум на 50%.