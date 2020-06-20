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Стало известно, какой будет погода в Башкирии в начале июля

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Стало известно, какой будет погода в Башкирии в начале июля Фото: ИА «Башинформ»

Конец июня в Башкирии будет прохладным и дождливым. Температура воздуха опустится до +15 днем, а ночами ожидаются заморозки не только в воздухе, но и на почве. Эту же тенденцию подхватит и следующий летний месяц.

В начале июля столбики термометров так же будут держаться в районе +16 градусов днем. При этом прогнозируются небольшие дожди и грозы. Однако спустя пять дней лето вернется в свою колею и воздух по-привычному прогреется до +25.

ИА «Башинформ»
Теги: прогноз погоды
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