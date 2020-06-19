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Два врача из Башкортостана награждены главной медицинской премией страны «Призвание»

ОБЩЕСТВО

Лучших врачей России наградили главной медицинской премией страны «Призвание». В номинации «Специальная премия врачам, оказывающим помощь во время войн, террористических актов, стихийных бедствий и катастроф» была отмечена группа, состоящая из 32 санитарных врачей и врачей госпиталей Москвы, Казани, Иркутска, Уфы, Сыктывкара, Хабаровска, Забайкальского края, Московской области и Приморского края. Их отметили за обеспечение санитарной безопасности России во время вспышки новой коронавирусной инфекции.

Из Башкортостана были награждены опытные врачи-эпидемиологи Управления Роспотребнадзора по РБ — заместитель начальника отдела надзора на транспорте Шамиль Гильманов и ведущий специалист-эксперт отдела Захит Мужипов.

Башкирские врачи наряду с другими своими коллегами из российских городов работали в московском аэропорту Шереметьево. Они осуществляли санитарно-карантинный контроль в аэропорту. Врачи встречали зарубежные борта с пассажирами из Китая, стран Европы. Проводили консультации, анкетирование, термометрию на бортах, находили больных. В течение суток приходилось принимать до 53 воздушных судов и выявлять от 6 до 11 больных, рассказали врачи.

Вручение премии «Призвание» прошло в Москве в театре «Русская песня» Надежды Бабкиной в преддверии Дня медицинского работника, который в этом году отмечается 21 июня. Мероприятие вели телеведущая, врач-терапевт Елена Малышева и музыкант, врач-реаниматолог Александр Розенбаум. Премию башкирским врачам вручали и поздравляли вице-премьер России Татьяна Голикова и главный санитарный врач России Анна Попова.

Лейла Аралбаева
Теги: премии, медицина, врачи
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