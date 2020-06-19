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Лидеры религиозных конфессий Башкирии высказались относительно поправок в Конституцию РФ

ПОЛИТИКА
Фото: соцсети

Лидеры религиозных конфессий Башкирии высказались относительно поправок в Конституцию РФ Фото: соцсети

1 июля состоится общероссийское голосование по поводу поправок в основной закон страны. В числе предложенных изменений – дополнение к статье 67: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, [...] признает исторически сложившееся государственное единство».

Свое отношение к этой поправке высказали представители верховного духовенства республики. Так, председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России, верховный муфтий Талгат Таджуддин приветствует пакет поправок к Конституции РФ и призывает проголосовать 1 июля в их поддержку.

«Конституция — это важнейший фактор жизни государства, она должна отвечать времени, а за последние 30 лет в жизни страны произошли коренные изменения, и поэтому сама жизнь диктует принятие этих поправок. Центральное духовное управление мусульман полностью выражает поддержку этим поправкам. И духовную безопасность нужно учитывать, и поэтому мы полностью приветствуем и призываем единоверцев и всех соотечественников проголосовать 1 июля в поддержку поправок к основному закону страны», — сказал Верховный муфтий.

Митрополит уфимский и стерлитамакский Никон считает, что упоминание имени Бога в Конституции нужно.

«Это слово объединяет не только православных, но и вообще всех верующих. Предлагаемые поправки крайне важны и востребованы обществом. Они наполняют новым смыслом действующие статьи нашей Конституции. Понять традиции и культуру до конца невозможно без веры в душе человеческой», — рассуждает он.

Муфтий Духовного управления мусульман Башкортостана Айнур Биргалин считает, что для Башкортостана как для многонациональной республики такая поправка играет важную роль.

«Россия всегда была многоконфессиональной. Сегодня эта преемственность сохраняется, что очень радует. Думаю, это принесет положительные изменения и укрепит межнациональные отношения», — поделился он.

Главный раввин Башкортостана Дан Кричевский также находит в упоминании Бога в Конституции только плюсы.

«Если сейчас появится единая юридическая база, в которой закреплено упоминание имени Бога, я думаю, что будет еще лучше. Нужно всегда двигаться только вперед», — отметил он.

ИА «Башинформ»
Теги: религия, голосование по поправкам в Конституцию РФ
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