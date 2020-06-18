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Репортаж Гульназ Галимуллиной из «красной зоны» победил в конкурсе работ о COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: Гульназ Галимуллина

Репортаж Гульназ Галимуллиной из «красной зоны» победил в конкурсе работ о COVID-19 Фото: Гульназ Галимуллина

Подведены итоги Международного конкурса «Помни моменты: когда мы боремся с C0VID-19», посвященного отбору творческих работ о борьбе молодежи с эпидемией во всем мире. На конкурс принимались статьи, видео, фото и музыка.

Одним из победителей национального этапа стала наша землячка, режиссер и фотохудожник Гульназ Галимуллина, которая живет и работает в Москве.

«Случайно увидела конкурс постов на тему пандемии. Тот, который написала после посещения госпиталя-«ковидника», снабдила нужным хэштегом и забыла. Через некоторое время пришло письмо на мейл и сразу звонок: «поздравляем, ждем ваши полные данные». Награда — поездка в Китай, как написано на официальном сайте Росмолодежи. Так что, возможно, будет вторая часть фотосерии в следующем году и выпадет поездка в Поднебесную», — сообщила Гульназ на своей странице в соцсетях.
Гульназ Галимуллина для своего проекта сняла в московской больнице репортаж «Красная зона». Самой пронзительной частью ее работы стали фотографии глаз врачей, медсестер и медбратьев, санитаров и санитарок — портреты перед погружением в «грязную зону».
«Мне не хотелось снимать ни следы от масок, ни высокохудожественные или «психологические» портреты. Первые привязывают к личности, вторые — к фотографу. Это просто фиксация. Взгляд открыт, ничем не стеснен, не продиктован, не срежиссирован. Это взгляд человека, которого ждёт встреча с неизвестностью, с опасностью. Для меня это чистый снимок характера», — прокомментировала Гульназ Галимуллина свою серию снимков.
На конкурс «Помни моменты: когда мы боремся с C0VID-19» поступило более 1000 работ со всей России. По итогам Федеральным агентством по делам молодежи определены 13 лучших, авторы которых будут приглашены в Китай в следующем году для участия в международной молодежной программе для победителей конкурса.

Инициатором конкурса выступила Всекитайская Федерация Молодежи, которая является крупнейшей молодежной организацией в мире. Росмолодежь стала национальным координатором конкурса в Российской Федерации.

Лейла Аралбаева
Теги: конкурс, коронавирус
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