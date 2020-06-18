Фото: пресс-служба Главы РБ Главе Башкирии представили проекты многофункциональных комплексов придорожного сервиса Фото: пресс-служба Главы РБ

Глава Башкортостана Радий Хабиров провел очередное тематическое онлайн-совещание в формате «Инвестчас», на котором рассмотрели проекты в области развития придорожного сервиса региона.

Гендиректор компании «Юлдаш Сервис» Айрат Юлмухаметов рассказал о планах по строительству в Уфимском и Караидельском районах трёх многофункциональных комплексов, включающих АЗС, пункт автосервиса, кафе и гостиницу. Общий объем вложений в проекты составляет 450 млн рублей. В дальнейшем инвестор намерен развивать сервисное обслуживание и в других районах республики.

Еще 100 рабочих мест на аналогичных объектах вдоль федеральных трасс М5 и М7 намерены создать ООО «Роснефтепродукт» и предприниматель Шамиль Арсланов. Инвестиции в проекты суммарно составляют порядка 440 млн рублей.

В качестве мер поддержи участники совещания одобрили субсидирование части затрат на создание инженерной и транспортной инфраструктуры. Глава Башкортостана также поручил муниципалитетам оказать содействие в подборе земельных участков под строительство.

Для развития придорожного сервиса усовершенствовано инвестиционное законодательство республики, сообщил вице-премьер – министр экономического развития РБ Рустам Муратов. Минимальный объем вложений для включения отраслевых проектов в перечень приоритетных снизился с 1 млрд до 50 млн рублей. Усовершенствован механизм предоставления земельных участков.

Развитие придорожного сервиса будет основываться на единой концепции, которая включает схему размещения объектов, механизмы сопровождения и методического обеспечения бизнеса, а также типовые решения для потенциальных инвесторов, выполненные в едином стиле с использованием республиканского брендбука и национальной символики Башкортостана.

«Я очень признателен правительству республики за то, что начали заниматься этой темой. Но для того, чтобы «разбудить» придорожный сервис, нужны системные решения, – подчеркнул Радий Хабиров. – Инвесторам необходим готовый, отлаженный регламент работы, в том числе по территориальной привязке проектов. Эта история не должна тянуться годами. Предлагаю снова обсудить этот вопрос на «Инвестчасе» через месяц».