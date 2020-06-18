Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.48 ↓

EUR 78.38 ↑

18 июня Четверг

Уфа   °

Молния
18.06.20: выявлено с COVID-19 - 4730, выздоровели - 2182, скончались - 18. За сутки - 60 новых случаев инфицирования.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Главе Башкирии представили проекты многофункциональных комплексов придорожного сервиса

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба Главы РБ

Главе Башкирии представили проекты многофункциональных комплексов придорожного сервиса Фото: пресс-служба Главы РБ

Глава Башкортостана Радий Хабиров провел очередное тематическое онлайн-совещание в формате «Инвестчас», на котором рассмотрели проекты в области развития придорожного сервиса региона.

Гендиректор компании «Юлдаш Сервис» Айрат Юлмухаметов рассказал о планах по строительству в Уфимском и Караидельском районах трёх многофункциональных комплексов, включающих АЗС, пункт автосервиса, кафе и гостиницу. Общий объем вложений в проекты составляет 450 млн рублей. В дальнейшем инвестор намерен развивать сервисное обслуживание и в других районах республики.

Еще 100 рабочих мест на аналогичных объектах вдоль федеральных трасс М5 и М7 намерены создать ООО «Роснефтепродукт» и предприниматель Шамиль Арсланов. Инвестиции в проекты суммарно составляют порядка 440 млн рублей.

В качестве мер поддержи участники совещания одобрили субсидирование части затрат на создание инженерной и транспортной инфраструктуры. Глава Башкортостана также поручил муниципалитетам оказать содействие в подборе земельных участков под строительство.

Для развития придорожного сервиса усовершенствовано инвестиционное законодательство республики, сообщил вице-премьер – министр экономического развития РБ Рустам Муратов. Минимальный объем вложений для включения отраслевых проектов в перечень приоритетных снизился с 1 млрд до 50 млн рублей. Усовершенствован механизм предоставления земельных участков.

Развитие придорожного сервиса будет основываться на единой концепции, которая включает схему размещения объектов, механизмы сопровождения и методического обеспечения бизнеса, а также типовые решения для потенциальных инвесторов, выполненные в едином стиле с использованием республиканского брендбука и национальной символики Башкортостана.

«Я очень признателен правительству республики за то, что начали заниматься этой темой. Но для того, чтобы «разбудить» придорожный сервис, нужны системные решения, – подчеркнул Радий Хабиров. – Инвесторам необходим готовый, отлаженный регламент работы, в том числе по территориальной привязке проектов. Эта история не должна тянуться годами. Предлагаю снова обсудить этот вопрос на «Инвестчасе» через месяц».

ИА «Башинформ»
Теги: инвестиции, придорожный сервис
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Штаб Навального в Уфе растратил более 43 млн руб. и "кинул" страхфонды на 10 млн руб
Уфимский штаб Навального, учреждённый Лилией Чанышевой, попал под угрозу банкротства из-за многомиллионных долгов по налогам. ФНС предъявила иск о банкро
Глава Башкирии ответил, когда откроются детские сады в республике
Радий Хабиров в вечернем инфо-шоу РБК ЧЭЗ Next ответил на вопрос слушателей про возможность открытия детских садов в Башкирии. «Мы пока открыли только д
Жители Уфы пострадали в аварии с большегрузом на М-5; водитель задержан
Жители Уфы пострадали в аварии в Челябинской области на трассе М-5. Как сообщалось ранее, 16 июня между городами Юрюзань и Сатка Челябинской области на 1
Радий Хабиров рассказал, что в Башкирии будет происходить в День Парада Победы
Радий Хабиров принял участие в вечернем инфо-шоу РБК в инстаграм ЧЭЗ Next. На вопрос ведущей об отмене Парада Победы в Башкортостане глава республики рас
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть