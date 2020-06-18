В Башкирии отменяются все праздничные мероприятия в день явления Табынской иконы
В Башкирии в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и угрозой распространения коронавирусной инфекции отменены все массовые мероприятия. Об этом сообщается на официальном сайте Уфимской епархии.
В частности, отменены крестные ходы в Башкортостанской митрополии по случаю празднования явления Табынской иконы Божией Матери. Праздничное богослужение 19 июня в Богородице-Табынском женском монастыре в поселке Курорт Гафурийского района Башкирии благословляется провести без Главы митрополии.
Литургию в 9 утра возглавит в режиме онлайн епископ Бирский и Белорецкий Спиридон.
Верующих попросили воздержаться от посещения Богородице-Табынского женского монастыря в дни празднования Табынской иконы Божией Матери с целью недопущения массового скопления людей.