В Башкирии отменяются все праздничные мероприятия в день явления Табынской иконы

В Башкирии в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и угрозой распростране­ния коронавирусной инфекции отменены все массовые мероприятия. Об этом сообщается на официальном сайте Уфимской епархии.

В частности, отменены крестные ходы в Башкортостанской митрополии по случаю празднования явления Табынской иконы Божией Матери. Праздничное богослужение 19 июня в Богородице-Табынском женском монастыре в поселке Курорт Гафурийского района Башкирии благословляется провести без Главы митрополии.

Литургию в 9 утра возглавит в режиме онлайн епископ Бирский и Белорецкий Спиридон.

Верующих попросили воздержаться от посещения Богородице-Табынского женско­го монастыря в дни празднования Табынской иконы Божией Матери с целью недопу­щения массового скопления людей.