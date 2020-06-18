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Вместе в цифровое будущее: в ПФО определились победители регионального этапа конкурса

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» в Приволжском федеральном округе. Конкурс для региональных журналистов и блогеров, рассказывающих о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ сфере и телекоммуникациях, проводился девятый год в партнерстве с корпорацией NEC.

Победителями и призерами признаны:

в номинации «Печатная пресса»

  1. Марина Ухабова (Нижегородская обл., «Нижегородская правда», Игорь Магазинник: «Виртуальное общение не заменит реального»﻿),
  2. Валерий Браун (Нижегородская обл., Деловой журнал National Business, Вас видит и понимает магазин﻿),
  3. Эльмира Кобина (Ульяновская обл., журнал «Деловое обозрение», Идеальный бизнес-код﻿);
в номинации «Радио и ТВ»

  1. Андрей Батманов (Нижегородская обл., ГТРК «Нижний Новгород», Мобильный поводырь﻿),
  2. Алиулова Рената, Ульяновская обл., «Ульяновская правда», Разделяй и будешь в тренде. Ульяновцы массово сдают мусор… по телефону﻿),
  3. Пекасова Надежда, Республика Марий Эл, ГТРК Марий Эл, В Горномарийском районе фермер использует передовые технологии﻿);
в номинации «Интернет-СМИ»

  1. Наталья Овчарук (Республика Башкортостан, ИА «Башинформ», Башкирская «скорая». Перезагрузка﻿),
  2. Екатерина Россошанская, (Ульяновская обл., «Ульяновская правда», IQ-тест для малышей и «Поиск девятого». Ульяновская студентка бросила вызов планшетам﻿),
  3. Олеся Губанова (Ульяновская обл., журнал «Деловое обозрение», Игровые миры Максима Михеенко﻿);
в номинации «Социальные медиа»

  1. Алексей Лисовицкий (Самарская обл., «Голографика», Кинофестиваль Culture VR : FR: смотрите, удивляйтесь, любите Францию﻿).
Дмитрий Сыров, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком»: «Мы признательны всем участникам конкурса “Вместе в цифровое будущее”, которые вместе с нами ежегодно погружаются в сферу телекоммуникаций и создают ориентиры в цифровом мире, делая его простым, понятным и доступным для людей».

Представители медиасферы в Приволжском федеральном округе заявили на конкурс 356 работ. Наибольшую активность проявили журналисты из Нижнего Новгорода и Татарстана, представив 108 материалов. Традиционно самой популярной остается номинация «Интернет-СМИ» (109 работ).

Победители регионального этапа, занявшие первые места в основных номинациях, вышли во второй, федеральный этап конкурса, итоги которого по четырем номинациям и трем спецноминациям будут подведены летом 2020 года.

Конкурс для представителей региональных СМИ и блогеров «Ростелеком» проводит с 2012 года. В 2019–2020 гг. его партнером выступила дочерняя компания корпорации NEC — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы».

ИА «Башинформ»
Теги: Ростелеком
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