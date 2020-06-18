В Уфе запустили велошеринг - прокат велосипедов
В Уфе запустили велошеринг - прокат велосипедов Фото: соцсети
В столице Башкирии запустили прокат велосипедов — велошеринг. Горожанам будут доступны 250 велосипедов. На данный момент функционируют две точки-велопарковки: одна находится на улице Первомайской в микрорайоне Черниковка, вторая — у Дома профсоюзов на улице имени Мустая Карима. Позднее велопарковки планируют расставить от центра Уфы («Телецентр») до стадиона им. Гастелло на границе микрорайонов Черниковка и Инорс.
Как сообщает активистка Полина Вишневская, в будущем цифру специальных точек доведут до 75.
Велосипед можно самостоятельно взять на велопарковке, а затем припарковать на одной из других. Зона для поездок включает почти все районы города. Для завершения поездки нужно подъехать к месту парковки, закрепить велосипед, нажать «Финиш» в приложении.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе запустили кикшеринг — прокат электросамокатов — новый вид бесконтактного общественного транспорта для города.