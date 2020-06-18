Фото: соцсети В Уфе запустили велошеринг - прокат велосипедов Фото: соцсети

В столице Башкирии запустили прокат велосипедов — велошеринг. Горожанам будут доступны 250 велосипедов. На данный момент функционируют две точки-велопарковки: одна находится на улице Первомайской в микрорайоне Черниковка, вторая — у Дома профсоюзов на улице имени Мустая Карима. Позднее велопарковки планируют расставить от центра Уфы («Телецентр») до стадиона им. Гастелло на границе микрорайонов Черниковка и Инорс.

Как сообщает активистка Полина Вишневская, в будущем цифру специальных точек доведут до 75.

Велосипед можно самостоятельно взять на велопарковке, а затем припарковать на одной из других. Зона для поездок включает почти все районы города.﻿ Для завершения поездки нужно подъехать к месту парковки, закрепить велосипед, нажать «Финиш» в приложении.

Ранее «Башинформ» сообщал﻿, что в Уфе запустили ﻿кикшеринг — прокат электросамокатов — новый вид бесконтактного общественного транспорта для города.