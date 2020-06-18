Фото: пресс-служба мэрии Уфы В Уфе жителям дома, объявившим голодовку, предложили вступить в рабочую группу Фото: пресс-служба мэрии Уфы

Встреча с инициативной группой жителей дома № 5 по улице Шота Руставели в Уфе состоялась 17 июня в администрации Орджоникидзевского района.

Совместно с представителями муниципалитета, депутатами и застройщиком обсудили возведение 34-этажного дома во дворе на пересечении улицы Шота Руставели и проспекта Октября.

Инициативная группа жителей дома № 5 по улице Шота Руставели выразила компании-застройщику опасения за сохранность их многоэтажного дома 1975 года постройки, в котором есть трещины.

«Трещины в доме наблюдались еще в 2012 году, и не связаны со строительством высотки. В феврале 2019 года проведено техническое обследование конструкции, в результате которого установлено, что основной причиной образования трещин в стенах дома стало нарушение требований по устройству узлов сопряжения блок-секций (отсутствие деформационного шва) и неравномерная осадка фундамента», — сообщает пресс-служба мэрии.

«Администрация города приняла решение полностью обследовать данный дом, – сказал заместитель главы Администрации города Аскат Хайруллин. – Для постоянного мониторинга ситуации заключается договор с ГУП институт «БашНИИстрой». Также будет проведена экспертиза дома, по результатам которой определим дальнейший вид работ: либо капитальный ремонт дома, либо реконструкция с усилением».

Как отметил директор УЖХ Орджоникидзевского района Артур Шагаргазин, для наблюдения за состоянием дома установлены гипсовые маячки. За их раскрытием следят работники ЖЭУ № 23. На сегодня никаких изменений не наблюдается.

В завершении встречи достигнута договоренность решать все вопросы в правовом формате.

Уже после «круглого стола» члены инициативной группы дома № 5 по улице Шота Руставели в рабочем порядке обсудили с главой Администрации Орджоникидзевского района Маратом Галиуллиным сроки ремонта кровли дома и подвального помещения, а также порядок перерасчета по статье «Содержание».

Напомним, жители дома №5 ул. Шота Руставели в Уфе объявили голодовку в знак протеста против строительства во дворе их дома 34-этажной высотки.