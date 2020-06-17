Фото: Олег Яровиков Решение проблемы обманутых дольщиков «Миловского парка» определено - Зульфия Гайсина Фото: Олег Яровиков

Республика направила в федеральный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства все документы, необходимые для решения проблемы обманутых дольщиков жилого комплекса «Миловский парк», сообщила «Башинформу» ответственный секретарь Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии Зульфия Гайсина.

Накануне представитель СПЧ побывала в палаточном лагере на территории «Миловского парка», где несколько обманутых дольщиков объявили бессрочную акцию протеста.

«Я пообщалась с обманутыми дольщиками. Понимаю, чем вызвана такая акция, — заявила Зульфия Гайсина. — Решение проблемы определено. Оно должно осуществляться через федеральный фонд. Именно он должен принять решение на Наблюдательном совете о достройке проблемных домов ЖК «Миловский парк» либо о выплате компенсации. Все документы, которые были необходимы, республикой в федеральный фонд помощи обманутых дольщиков уже направлены. Теперь необходимо только дождаться, когда будет принято решение на Наблюдательном совете. После этого люди уже могут рассчитывать либо на достройку домов с возможностью получения компенсации, либо только на денежную компенсацию. Но до тех пор, пока Фонд на своем Наблюдательном совете не рассмотрит вопрос завершения строительства или выплаты компенсации, республика ничего сделать не сможет».

Между тем, дольщики настаивают на том, чтобы направить «340 млн рублей, о которых уже неоднократно говорилось», на достройку трех домов высокой степени готовности, которые есть в жилом комплексе «Миловский парк», рассказала ответственный секретарь регионального СПЧ.

Однако, насколько это реализуемо на практике, остается пока под большим вопросом. Этот вопрос неоднократно поднимался и «все-таки было принято решение о целесообразности обращения за помощью и поддержкой к федеральным органам власти», добавила Гайсина.

«Говорить о каких-либо сроках пока нельзя. Заявлять о сроках можно только в том контексте, что дорожной картой установлены максимальные сроки. Если говорить конкретно по домам «Миловского парка» в Уфимском районе, то здесь оговорены следующие сроки: достройка — до 2022 года, выплата компенсации — до 2021 года. Подчеркну: эти сроки максимальные, с запасом, с учетом эпидемиологической обстановки в регионе и тем, что не все зависит только от республиканских властей», — резюмировала представитель СПЧ.

Остается только добавить, в начале июля глава региона Радий Хабиров проведет координационное совещание, посвященное проблеме обманутых дольщиков. На нем речь пойдет об уголовном преследовании застройщиков, нарушивших права участников долевого строительства.

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