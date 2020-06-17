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Для противостояния COVID-19 нужно добиться иммунитета у половины населения, - Утяшева

ОБЩЕСТВО

Для эффективного противодействия коронавирусу необходимо, чтобы 50 процентов жителей приобрели иммунитет. В настоящее время эта цифра составляет около 17-20 процентов.

Еще год минимум будем вынуждены соблюдать респираторную этику: использовать маски в местах скученности людей и в закрытых помещениях.

Об этом заявила депутат Госсобрания РБ Римма Утяшева после вчерашнего эфира ток-шоу «Док-ток» с участием главы республики Радия Хабирова.

По ее словам, в настоящее время медикам уже известны меры профилактики, методы ранней диагностики и запущен современный республиканский инфекционный центр, который был построен в рекордные 55 дней.

«Я испытывала гордость за нашу республику, когда министр здравоохранения России Михаил Мурашко с наслаждением говорил о республике, о том, что в Башкирии за 55 дней построена современная больница — новый инфекционный госпиталь. Отрадно, что министр предложил распространить наш опыт на другие регионы. Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что госпиталь будет использоваться для лечения и других инфекционных болезней», — сказала Римма Утяшева.

Депутат также отметила, что в Башкирии, к счастью, не пришлось выбирать среди больных, кого спасать: лечили и молодых, и пожилых.

«Более того, в республике граждане 65+ под особым вниманием. Глава Башкирии на каждом оперативном совещании напоминает о необходимости беречь пожилых — самую уязвимую категорию населения», — сказала Римма Утяшева.

ИА «Башинформ»
Теги: мнение
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