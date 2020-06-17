Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.75 ↓

EUR 79.04 ↑

17 июня Среда

Уфа   °

Молния
16.06.20: выявлено с COVID-19 - 4611, выздоровели - 1940, скончались - 18. За сутки - 64 новых случая инфицирования.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Два уфимских вуза попали в рейтинг лучших по мнению агентства RAEX

ОБЩЕСТВО

Агентство RAEX опубликовало рейтинг 100 лучших вузов. На первом месте — МГУ, на втором МФТИ, на третьем Национальный исследовательский ядерный университет, на четвертом СПбГУ, на пятом — НИУ ВШЭ.

УГНТУ занял 49 место, БГМУ — 84 место.

При подготовке рейтинга использовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 60 тысяч респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.

Наивысшая концентрация лучших вузов отмечена в двух столицах: 31 в Москве и 11 — в Санкт-Петербурге; по пять университетов из Топ-100 находятся в Томской и Московской областях.

Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 публикуется ежегодно с 2012 года. При оценке качества образования в вузах (вес 50%) рассматривались группы показателей «уровень преподавания», «международная интеграция», «ресурсная обеспеченность» и «востребованность среди абитуриентов». Для оценки востребованности работодателями выпускников вуза (вес 30%) анализировались группы показателей «сотрудничество с работодателями» и «качество карьеры выпускников». Уровень научно-исследовательской деятельности вуза (вес 20%) определялся исходя из групп показателей «инновационная активность», «научные достижения» и «исследовательская инфраструктура».

Всего в рейтинге используется 42 показателя.

ИА «Башинформ»
Теги: вузы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Коронавирус в Башкирии: Где появились новые COVID-больные; стало больше тяжелых пациентов
В Башкирии больше всего новых больных COVID-19 появилось в трех крупных городах и одном районе. Борьба с коронавирусом: что произошло за минувшие сутки
Все российские школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
К 2024 году все 43 тысячи российских школ оборудуют камерами с функцией распознавания лиц, сообщают «Ведомости». Общая сумма контрактов превышает 2 мл
Виновник смертельного ДТП с подростками в Башкирии: «Я просто их не заметил»
Водитель такси «Рено Логан», который устроил смертельное ДТП в селе Иглино, признался, что сожалеет о совершенном преступлении. 37-летний мужчина объясни
Большегруз на трассе М-5 смял пять автомобилей, два человека погибли на месте - видео
Сегодня днем на трассе М-5 произошло страшное ДТП с погибшими. Между городами Юрюзань и Сатка Челябинской области на 1648 километре трассы у грузовика от
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть