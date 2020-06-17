Два уфимских вуза попали в рейтинг лучших по мнению агентства RAEX

Агентство RAEX опубликовало рейтинг 100 лучших вузов. На первом месте — МГУ, на втором МФТИ, на третьем Национальный исследовательский ядерный университет, на четвертом СПбГУ, на пятом — НИУ ВШЭ.

УГНТУ занял 49 место, БГМУ — 84 место.

При подготовке рейтинга использовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 60 тысяч респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.

Наивысшая концентрация лучших вузов отмечена в двух столицах: 31 в Москве и 11 — в Санкт-Петербурге; по пять университетов из Топ-100 находятся в Томской и Московской областях.

Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 публикуется ежегодно с 2012 года. При оценке качества образования в вузах (вес 50%) рассматривались группы показателей «уровень преподавания», «международная интеграция», «ресурсная обеспеченность» и «востребованность среди абитуриентов». Для оценки востребованности работодателями выпускников вуза (вес 30%) анализировались группы показателей «сотрудничество с работодателями» и «качество карьеры выпускников». Уровень научно-исследовательской деятельности вуза (вес 20%) определялся исходя из групп показателей «инновационная активность», «научные достижения» и «исследовательская инфраструктура».

Всего в рейтинге используется 42 показателя.