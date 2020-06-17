Салия Мурзабаева: Инфекционный центр - как подарок в канун профессионального праздника

Доктор медицинских наук, заслуженный врач РБ и РФ Салия Мурзабаева после сюжета с участием главы республики в эфире ток-шоу «Док-Ток» на Первом канале высказала свои мысли о новом лечебном учреждении.

«Михаил Мурашко — опытный управленец, высококвалифицированный врач и организатор здравоохранения с большим стажем работы как на региональном, так и на федеральном уровне. Министром здравоохранения РФ в ходе вечернего ток-шоу Первого канала озвучена высокая оценка достижений республики по оперативному строительству востребованного инфекционного стационара, как великолепного примера грамотного архитектурного решения, которое необходимо тиражировать. Зная министра по совместной работе в Москве в Комитете по охране здоровья Госдумы, могу сказать, что из его уст редко кому приходилось услышать такие отзывы», — отметила Салия Мурзабаева.

Врач говорит, что медицинское сообщество воспринимает Инфекционный центр как подарок в канун профессионального праздника, как и пациенты, которые сейчас смогут получить помощь в инфекционном стационаре, отвечающем современным требованиям.