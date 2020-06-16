Фото: скриншот с видео Политолог Евгений Соболев: Впечатляет, как республика проходит кризис в целом Фото: скриншот с видео

Политолог Евгений Соболев прокомментировал открытие в Башкортостане Инфекционного клинического центра. Сегодня эта тема обсуждалась на Первом канале в программе «Док-Ток». В передаче принял участие глава республики Радий Хабиров.

«Впечатляющие сроки возведения госпиталя в частности, и то, как республика проходит кризис в целом, — лишний раз подтверждают наличие хороших организаторских способностей у главы республики, отличное видение ситуации и умение прогнозировать её развитие, — говорит Евгений Соболев. — Но самое главное — это готовность идти на риск и брать ответственность за решение проблем на себя. Полагаю, что личность Радия Хабирова вполне соответствует тому представлению о региональных лидерах, которое сложилось в Кремле».