Фото: Олег Яровиков Ректор БГМУ: Инфекционный центр в Башкирии станет научной базой для исследований Фото: Олег Яровиков

Ректор БГМУ Валентин Павлов прокомментировал агентству «Башинформ» обсуждение на Первом канале в ток-шоу «Док-Ток» недавно построенного в Уфимском районе Инфекционного центра. В передаче принял участие глава республики Радий Хабиров.

«Крайне своевременное сооружение, полезное для республики и отражающее вызовы XXI века, с применением технологий XXI века. Доказывает, что наши строители и отечественная медицина, оборудование российского производства, также могут, как китайские коллеги», — отметил Павлов.

Он подчеркнул, что больница построена с учётом того, что будет вестись образовательный процесс на базе кафедр БГМУ.

«С первого дня работы больницы профессорско-преподавательский состав кафедр инфекционных болезней, фундаментальной медицины начал свою работу. Сегодня весь мир бьется над созданием вакцины, и университет не исключение. Мы включились в передовые мировые исследования и разработки совместно с нашими вузами-партнерами, и данная больница будет отличным вкладом, новой научной образовательной базой исследований молекулярной генетики, биотехнологий», — сообщил ректор БГМУ.