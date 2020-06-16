Фото: Олег Яровиков Все российские школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц Фото: Олег Яровиков

К 2024 году все 43 тысячи российских школ оборудуют камерами с функцией распознавания лиц, сообщают «Ведомости».

Общая сумма контрактов превышает 2 млрд рублей, подсчитало издание.

Между тем, как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании фонда «Роснано» «Элвис-НеоТек», умные камеры в школах установят на входе и выходе, а также будут использовать для видеонаблюдения в классах.

Это будет способствовать безопасности на уроках, а также упростит переход на удаленное обучение.

Камеры с функцией распознавания лиц разработали «Элвис-НеоТек» совместно с Национальным центром информатизации (входит в ГК «Ростех»).

Из 43 тысяч российских школ на данный момент они установлены в 1,5 тысячи образовательных учреждениях.

«Камеры российской разработки позволяют гарантировать превосходные характеристики получаемого видеоизображения и ослабить зависимость от зарубежных разработок и поставок оборудования», — заявил гендиректор «Элвис-НеоТек» Александр Ракутин.