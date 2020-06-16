Голосовать за поправки к Конституции нужно с умом: Валех Аббасов

С 25 июня по 1 июля в стране будет проходить голосование по поправкам к Конституции России. Одна из них коснется обнуления президентских сроков. Эта норма позволит Владимиру Путину еще дважды принять участие в выборах на пост главы государства.

«Прежде чем голосовать «за» или «против» этой поправки, россияне должны трезво оценить текущее состояние дел в стране», — считает председатель Башкирского регионального отделения Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Валех Аббасов.

Свое мнение он высказал в интервью радиостанции «Спутник ФМ». Аббасов считает, что если система работает, если страна развивается, нет ничего плохого в том, что один и тот же человек избирается несколько раз.

«Поэтому, когда будем голосовать, мы должны ответить на следующие вопросы: есть ли от этого польза? Что важнее: сохранить стабильность или каждые четыре года менять президента? Всё зависит от нас», – уверен собеседник радиостанции.

«Нам говорили, что нужно Советский Союз разделить, чтобы каждый жил отдельно, в суверенитете и прочее. При том, что сами европейцы, которые нам это советовали, объединялись. Я помню, как возник Евросоюз, а затем и денежная единица под названием «евро». Почему они захотели объединиться, как это было в СССР, а нас подталкивали к разделению? Некоторые экономисты считают, для того чтобы экономика успешно развивалась, необходимо минимум 300 млн потребителей. Возьмем, к примеру, США, где количество потребителей превышает эту цифру. Они самодостаточны. В СССР тоже было около 300 млн человек, было все, что необходимо для нормальной цивилизованной жизни. Европа объединялась, а нашим оппозиционным силам выделяли финансирование, чтобы Советский Союз развалился… И мы стали сильнее? Нет. Нужно жить, руководствуясь интересами своей страны и своего народа, а не слушать тех, кто пытается навязать России псевдодемократию», — заключил председатель Башкирского регионального отделения Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Валех Аббасов.

По мнению Валеха Аббасова, обнуление президентских сроков позволит сохранить стабильность в стране, а перемены не всегда идут на пользу.Ранее обнуление президентских сроков и другие поправки к Конституции уже одобрили Госдума и Совет Федерации, а также согласовал Конституционный суд РФ. Голосование по внесению изменений в основной Закон страны состоится 1 июля, этот день объявлен выходным. Досрочное голосование начнется уже 25 июня.