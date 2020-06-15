В Башкирии в общественных местах разрешат ходить без перчаток
Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в понедельник, 15 июня, разрешил находиться в общественных местах без перчаток.
Руководитель республики отметил, что в жаркую погоду в перчатках находиться сложно, поэтому их ношение стоит отменить, учитывая повсеместное распространение санитайзеров для обработки рук.
Масочный режим в общественных местах сохраняется.
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