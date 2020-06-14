Роспотребнадзор Башкирии: число пострадавших от укусов клещей растет

Число обратившихся за медицинской помощью после укусов клещей в Башкирии сначала сезона выросло до 6251 человека, в их числе 2518 детей. Для сравнения на этот же период 2019 года число пострадавших от клещей составило 5496 человек. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время в республике продолжается проведение акарицидных обработок и контроля качества проведенных работ. По состоянию на 9 июня обработки против клещей проведены на территории более 3 тысяч га, в том числе на территории Уфа – более 900 га. Всего по республике запланировано проведение обработок на площади около 4 тысяч га.

При подготовке к открытию летних организаций отдыха и оздоровления для детей и подростков особое внимание уделяется акарицидной обработке их территорий.

Кроме того, Управления Роспотребнадзора проводится разъяснительная работа с населением о мерах профилактики. Одним из важнейших направлений при этом остается индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов.

Как уберечься от укусов клещей и энцефалита, где сделать прививку, куда нести пойманного клеща, читайте в материале ИА «Башинформ».