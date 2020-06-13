Фото: автор Вторая половина июня в Башкирии прогнозируется умеренно теплой Фото: автор

По данным портала gismeteo.ru, во второй половине июня в Башкирии прогнозируется умеренно теплая погода с небольшими осадками и частым колебанием дневных температур. Днем в Уфе воздух будет прогреваться в пределах +18-28 градусов Цельсия, но в отдельные дни, а именно 18 и 22 июня, столбик термометра покажет всего 16 и 13 градусов тепла. Ночных заморозков не ожидается – минимальная температура в самую прохладную ночь с 22 на 23 июня прогнозируется на уровне не ниже +7. Дожди будут небольшими. Согласно прогнозам, в ближайшие две недели в Уфе выпадет всего чуть более 10 миллиметров осадков.

Такая умеренно теплая погода весьма благоприятна для людей и сельского хозяйства. Как показывает практика, при затяжной жаре обостряются многие хронические заболевания, особенно связанные с патологиями сердца и сосудов, растет число утонувших на водоемах. Слишком яркое солнце и высокая температура также неблагоприятны для многих растущих в Башкирии сельхозкультур. Оптимальной для нашего климата летней погодой считается диапазон дневных температур в пределах +20-25 градусов с умеренными осадками.