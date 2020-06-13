В Уфе в День России впервые показали видеопроекцию на фасаде ГКЗ «Башкортостан»

Также были показаны кадры из хроники мероприятий, которые прошли в республике в последние годы.

Были показаны государственные символы России, а также достопримечательности, памятники, монументально-патриотические сооружения, посвященные памятным датам и самым ярким и известным представителям Российской Федерации.

На фасаде здания со стороны улицы Ленина 12 июня с 23 часов стали появятся графические 3D-эффекты.

В рамках празднования Дня России 12 июня ГКЗ «Башкортостан» впервые в нашем регионе показал видео-проекцию «Россия» или «Празднуем вместе!».

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях