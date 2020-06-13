В Уфе в День России впервые показали видеопроекцию на фасаде ГКЗ «Башкортостан»
Фото: Валерий Шахов
В рамках празднования Дня России 12 июня ГКЗ «Башкортостан» впервые в нашем регионе показал видео-проекцию «Россия» или «Празднуем вместе!».
На фасаде здания со стороны улицы Ленина 12 июня с 23 часов стали появятся графические 3D-эффекты.
Были показаны государственные символы России, а также достопримечательности, памятники, монументально-патриотические сооружения, посвященные памятным датам и самым ярким и известным представителям Российской Федерации.
Также были показаны кадры из хроники мероприятий, которые прошли в республике в последние годы.