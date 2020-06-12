В Башкирии начался прием заявок на соискание премии Салавата Юлаева

В Башкирии начинается прием произведений на соискание премии Салавата Юлаева.

Комиссия при Главе Республики Башкортостан по Государственным премиям Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева в области литературы, искусства и архитектуры начинает прием произведений на соискание премий. Работы будут приниматься с 15 июня по 15 июля 2020 года, сообщается на сайте главы региона.

На сегодняшний день размер каждой из трех премий составляет 500 тысяч рублей.

Три премии имени Салавата Юлаева присуждаются один раз в два года за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения литературы, искусства и архитектуры, получившие общественное признание и явившиеся значительным вкладом в художественную культуру Башкортостана.

К конкурсу допускаются произведения, обнародованные не менее чем за полгода до истечения срока приема работ: в области литературы — опубликованные в печати, в области музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадного и циркового искусства, дизайна, кино и телевидения — исполненные при широком участии общественности, в области архитектуры — сданные в эксплуатацию.

Перечень произведений, допущенных комиссией к конкурсу, публикуется в республиканской печати.

Лауреатами премии за все время стали более 150 человек.

В их числе — Гулли Мубарякова, Анвер Бикчентаев, Рамиль Хакимов, Файзи Гаскаров, Мустай Карим, Загир Исмагилов, Гульсина Мавлюкасова и Ильдар Маняпов.