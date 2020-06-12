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В Иглинском районе Башкирии из-за грозы осталась без электричества деревня в 200 домов

ОБЩЕСТВО

В деревне Тауш Иглинского района из-за грозы, которая бушевала вечером 12 июня, отключили электричество.

Без света остались около 200 домов, сообщили в редакцию жители населенного пункта.

Жители деревни часто сталкиваются с такого рода коммунальными сложностями. В канун Нового 2020 года таушевцы также оставались без света. Тогда удалось наладить подачу электроэнергии за несколько часов.

«Свет отключился сразу, как только началась гроза, видимо, молния попала в трансформатор. Учитывая, что у многих подача воды организована электронасосами, можно представить, какие неудобства мы испытываем», — сообщают жители.

О последствиях непогоды сообщают и жители деревни Чишмы Чишминского района.

Из-за молнии долгое время был закрыт Бугульминский переезд, собралась пробка из автомобилей длиной в несколько километров.

Напомним, МЧС России по Башкирии предупреждало о порывах ветра до 17 метров в секунду.

ИА «Башинформ»
Теги: погода
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