В Башкирии прошла онлайн-конференция, посвященная образу и личности Салавата Юлаева

Международная научно-практическая онлайн-конференция «Салават Юлаев: осмысление образа и личности в истории Башкортостана» состоялась в 266-ю годовщину со дня рождения национального героя Башкирии Салавата Юлаева.

В работе конференции приняли участие более 50 докладчиков и слушателей – ученых, исследователей, работников сферы культуры и музейного дела, образования и науки, краеведов.

С приветственным словом к участникам конференции обратился начальник Управления Главы Республики Башкортостан по общественно-политическому развитию Азат Бадранов.

С докладами на конференции выступили: доктор исторических наук, профессор Башкирского государственного университета Назир Кулбахтин, кандидат исторических наук, заведующий отделом истории и истории культуры Башкортостана Ордена Знак Почета Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН Марсиль Фархшатов, ведущий научный сотрудник Института стратегических исследований Республики Башкортостан, член Экспертного Совета Федерального агентства по делам национальностей РФ (ФАДН России), кандидат философских наук Азат Бердин, руководитель татаро-башкирского центра в городе Палдиски (Эстонская Республика) Флюза Хайруллина, а также преподаватели и студенты Башкирского государственного университета, сотрудники Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН, заведующие музеем Салавата Юлаева – филиала Национального музея Республики Башкортостан.

В ходе работы онлайн-конференции докладчики и слушатели обсудили историческое значение личности Салавата Юлаева, его образ в башкирском фольклоре, исторических источниках и исторических трудах учёных республики, увековечивание памяти о национальном герое Башкортостана и её роль в патриотическом подъёме среди жителей республики в годы Великой Отечественной войны, деятельность Национального музея Республики Башкортостан и музея Салавата Юлаева, направленную на сохранение материального наследия, связанного с национальным героем Башкортостана, и популяризацию его личности и деятельности.

Участники конференции отметили разнообразие и актуальность затронутых в ходе обсуждения проблем истории, фольклористики, музееведения, сохранения исторической памяти и культурного наследия о Салавате Юлаеве.