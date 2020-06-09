Фото: ОП РБ 1 июля общественные наблюдатели будут работать на всех избирательных участках Башкирии Фото: ОП РБ

1 июля на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ общественные наблюдатели будут работать на всех избирательных участках Башкирии. По информации пресс-служба Общественной палаты Республики Башкортостан, 9 июня между ОП РБ и Башкортостанским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» подписано соглашение о взаимодействии в целях обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за проведением общероссийского голосования, подсчётом голосов участников голосования и установлением его итогов.

«Все общественные наблюдатели будут равны в своих правах и обязанностях на общероссийском голосовании. Это большой волонтерский труд, который должен обеспечить легитимность голосования на 3453 избирательных участках в Башкортостане. Направления для общественных наблюдателей уже отпечатаны», — отметила председатель ОП РБ Ольга Панчихина.

Лидер Общественной палаты РБ также отметила, что в настоящее время региональный наблюдательский корпус для работы на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ находится в процессе формирования. Аппарат Общественной палаты РБ продолжает принимать необходимые документы от всех кандидатов в общественные наблюдатели.

В ходе мероприятия также обсуждались вопросы безопасности наблюдателей, в частности обеспечение их средствами защиты, организационные моменты.