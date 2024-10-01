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1 Октября , 11:53
Идеи - в дело

Житель Уфы помогает в получении качественных коммунальных услуг

предоставлено А. Беспалым
Фото:предоставлено А. Беспалым

Одной из целей проводимой в стране реформы ЖКХ является формирование сообщества ответственных собственников жилья. Процесс этот идет непросто, однако число грамотных потребителей жилищно-коммунальных услуг растет. Их активная позиция и желание делиться опытом стимулирует организации ЖКХ уделять больше внимания качеству предоставляемых услуг. Пример такого подхода показывает житель Уфы Анатолий Беспалый, который помогает возвращать деньги за некачественные коммунальные ресурсы и добиваться справедливых перерасчетов. К этому он пришел через собственный опыт.

«Началось все с того, что в квартире, где мы жили с семьей, горячая вода не была горячей, а жалобы в управляющую организацию ни к чему не приводили. После одного из обращений в госжилнадзор нарушение обнаружили, а ресурсоснабжающая организация даже сделала небольшой перерасчет. Я задумался, а правильно ли пересчитали? В итоге мне удалось добиться возвращения суммы, которая в разы превышала предложенный перерасчет. Тогда я понял, что нужно возвращать деньги за некачественные услуги в судебном порядке», – рассказал Анатолий Беспалый.

Анатолий Беспалый по образованию инженер-электрик. В 2012 году он окончил Приазовский государственный технический университет по специальности «электротехнические системы энергоснабжения».

«В 2016 году я впервые решил заняться бизнесом. Тогда я работал мастером электромонтажного участка и понял, что перерос свою должность, но перспектив в фирме не видел. С коллегой мы решили открыть свою электромонтажную компанию. Финансовой выгоды я не получил, но приобрел хороший опыт, в том числе по выбору партнеров для бизнеса», – делится он.

Сейчас Анатолий Беспалый занимается предпринимательской деятельностью и помогает жителям Уфы в вопросах улучшения качества коммунальных услуг. Благодаря его консультациям и юридической поддержке удалось выиграть в судах около 50 дел, по которым взыскано более 5 млн рублей за нарушение качества коммунальных услуг. В данный момент он ведет аналогичную работу еще с 50 собственниками, лично занимаясь перерасчетами.

Помимо предпринимательства, Анатолий активно занимается общественной деятельностью. Он является исполнительным директором Башкирской региональной общественной организации «Ассоциация собственников жилья Республики Башкортостан» и техническим директором Школы клампера (лидера) Х10 Движения.

Автор:Роман Якимчук
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