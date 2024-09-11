Чистота – залог успеха. Клинеры из Уфы берутся навести порядок в доме и офисе

Уфимка Ляйсан Хисамутдинова по образованию экономист, свое призвание она нашла в предпринимательстве.

«Меня всегда привлекала эта сфера, ведь она позволяет создавать что-то свое, поэтому еще в студенчестве я решила заниматься бизнесом. Опыта в бизнесе не было и первые попытки оказались неудачными. Важно, даже если что-то не получается, не отказываться от мечты, ведь неудачи – это тоже опыт. Нужно извлекать из них уроки, проявлять настойчивость. Тогда все получится», - рассказала она.

Сегодня Ляйсан Хисамутдинова может считать себя опытным предпринимателем. Она реализовала свою идею по созданию профессиональной команды, которая будет оказывать услуги по уборке помещений. Это направление оказалось востребованным: ее компания «Городской клининговый центр» развивается уже более 6 лет.

«Занимаемся уборкой офисов, квартир, коттеджей, послестроительной уборкой и чисткой коммерческих помещений. Спрос на эти услуги высок среди компаний и частных лиц, но и конкуренция большая. Поэтому мы постоянно работаем над повышением качества услуг и развитием новых направлений. В работе используем профессиональные, безопасные для окружающих чистящие средства. Помимо уборки помещения, делаем химчистку мебели и ковров, мойку окон. Большим спросом пользуется комплексное клининговое обслуживание жилых помещений и офисов», - пояснила предпринимательница.

Компания планирует расширять перечень услуг и клиентскую базу, в том числе, за счет открытия филиалов в других городах. Для развития бизнеса Ляйсан Хисамутдинова планирует воспользоваться различными мерами государственной поддержки, в частности планирует получить субсидию на закупку оборудования и расходных материалов — это поможет обновить оборудование и повысить качество услуг.

Кроме того, в планах предпринимательницы – предложить клиентам новые сервисы: например, онлайн-заказ услуг, программу лояльности, планируется также автоматизация некоторых рабочих процессов. Предпринимательница считает, что усилиями ее команды и при поддержке государства задуманное удастся осуществить.