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6 Сентября , 14:45
Идеи - в дело

Предприниматель из Уфы помогает садоводам добиваться хороших урожаев

предоставлено Е. Нестеренко
Фото:предоставлено Е. Нестеренко

В России вновь растет популярность садоводства. Об этом свидетельствует рост продаж товаров для сада и дачи. В первом полугодии 2024 года траты на подобные покупки выросли на 13% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. Помимо этого, растет ассортимент приобретаемых товаров и интерес к информации: сайтам, печатным изданиям и прочему контенту на тему садоводства и огородничества.

Представители общественных объединений дачников полагают, что причиной тому – изменение предпочтений россиян в сторону загородной жизни, которая и предполагает возделывание собственного участка. А в Башкирии, например, растет господдержка садоводства, республика вкладывает средства в развитие инфраструктуры СНТ: строительство дорог, пожарную безопасность, модернизацию электроснабжения и др.

Башкирия традиционно находится в первой десятке регионов России по количеству садовых товариществ (по состоянию на 2023 год регион занимает 7 место). В республике зарегистрировано 1500 СНТ, а всего работой на своих участках заняты примерно 1,5 млн человек. Таким образом, продукция для сада в нашей республике всегда востребована, что подтверждает опыт уфимки Екатерины Нестеренко, которая в 2021 году совместно с партнером открыла свой бизнес – компанию «МарКа». Компания поставляет качественную продукцию для сада и резинотехническую продукцию. Бизнес начинался с 50 заказов в месяц, сегодня их уже более 3 тысяч.

Екатерина Нестеренко рассказала, что грамотно вести дела научилась еще в детстве.

«Любила ходить по магазинам и закупать продукты, одежду и другие товары на всю семью. Умела грамотно распределить бюджет и даже оставалась сдача. В 15 лет пекла и продавала пирожки, было это в непростые 90-е годы», – поделилась предприниматель.

Екатерина окончила университет, получила высшее финансовое образование, но по специальности не работала. 10 лет она трудилась в крупной оптовой компании, где прошла путь от оператора до руководителя отдела закупа. Полученные здесь навыки и опыт укрепили ее в решении уйти из найма и открыть свое дело.

«Адресуем нашу продукцию покупателям, которые ценят качество по приемлемой цене. Вся наша продукция поставляется напрямую с заводов-производителей, на складах есть достаточный запас. Приобрести товары для сада можно на маркетплейсах», – пояснила Екатерина Нестеренко.

Предприниматель заинтересована в получении мер господдержки для развития бизнеса. Это позволит переехать в новое, более просторное помещение, обновить оборудование и создать новые рабочие места.

Автор:Роман Якимчук
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